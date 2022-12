Mihajlovic | le sue donne lo terranno vicino

(Di domenica 18 dicembre 2022) Oggi le parole pesano come macigni . Lo sa Viktorjia , con i suoi venticinque anni, e quell'ardore negli occhi che non si spegne mai. Per salutare il suo papà, Sinisa, Vicky ha scelto una ...

La maggiore dei cinquesi è aggrappata a chi è stato capace di trasfigurare la realtà e renderla più bella anche nel dolore. Non soltanto una poesia straordinaria, che Montale aveva ...... ripeto e ribadisco, è stato un grande e mi mancheranno leanalisi, leopinioni, le... E quanto accaduto a Sinisapurtroppo anche prima di quella certa età. Mi sento di concludere,... La malattia, le cure e le sue parole: la lunga lotta di Sinisa contro la leucemia Oggi le parole pesano come macigni. Lo sa Viktorjia, con i suoi venticinque anni, e quell’ardore negli occhi che non si spegne mai. Per salutare il suo papà, Sinisa Mihajlovic, Vicky ha scelto una poe ...Il tattico di Sinisa, parlava al posto del tecnico durante la malattia: "Non era facile stargli dietro, capitava a volte di cambiare le priorità ...