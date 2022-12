Mihajlovic | il ricordo di Moratti | “Aveva il fascino del capo | pensai di affidargli l’Inter”

Corriere della Sera

"Ilche ho è di un grande amico, di un grande uomo e di un grande padre: un professionista. Ho ... presidente della Lazio, in Campidoglio, alla camera ardente, ricordando Sinisa, che ...Pubblico in studio in piedi per applaudire ildi Sinia Mihajlovi: 'E' il nostro saluto' Finito il filmato, tutti gli spettatori presenti nello studio 3 della sede Rai 'Fabrizio Frizzi' di ... Mihajlovic, il ricordo di Cairo: «Ha sempre vissuto tutto con passione» Il presidente della Lazio in visita alla camera ardente di Sinisa: "Qualcosa faremo in suo nome". Poi ha parlato anche di Vialli ...«Ti amo con tutto il mio cuore papà, anima pura, rara, orgoglio della mia vita, mio eroe, mio GRANDE amore». È affidato ad Instagram l'ultimo omaggio di ...