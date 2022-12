Mihajlovic | il cordoglio di La Russa | Vicini all' uomo e alla famiglia

Il Fatto Quotidiano

Tra i tanti messaggi die vicinanza alla famiglia, è arrivato anche quello del ... Le mie condoglianze alla famiglia. Grazie per tutto quello che hai fatto per lo sport in Serbia, ...Dalla camera ardente ai funerali I funerali di Sinisa, fino al 6 settembre scorso ... Ildella famiglia e dei tifosi Moltissimi i messaggi che sono giunti alla famiglia di ... Morto Sinisa Mihajlovic, cordoglio sui social per la sua scomparsa: l’hashtag con il suo nome in trend… Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...È stata aperta la camera ardente di Sinisa Mihajlovic in Campidoglio. Fino alle 18, infatti, sarà possibile omaggiare il celebre calciatore e allenatore, ...