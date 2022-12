Migranti | assegnato porto Livorno a nave ong

LaC news24

La Sea - Eye, invece, ha ottenuto il porto di Livorno e viaggia con 63a bordo. "Azione preordinata a portare isolo in Italia". Piantedosi smaschera le Ongcommenta Lo sbarco di 63a bordo della nave Sea Eye 4 nel porto di Livorno è stato autorizzato dalle autorità italiane. E' quanto si apprende da fonti qualificate. E' quanto si apprende da fonti qualificate. - - Verso la salvezza - Migranti, assegnato il porto di Gioia Tauro alla nave Rise Above: a bordo 27 persone Le autorità italiane hanno autorizzato lo sbarco di 63 migranti a bordo della nave Sea Eye 4 nel porto di Livorno. È quanto si apprende dall'Ansa che cita fonti qualificate. Venerdì sera ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-4281fd35-d79b-9526-a4e-fcf8b440dc6 ...