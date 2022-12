Migranti | assegnato il porto di Livorno alla nave della Sea Eye 4

RaiNews

...porto di Livorno della nave Ong Life Support di Emergency e il conseguente lo sbarco di 63...superstiti e in seguito il centro nazionale di coordinamento marittimo di salvataggio ha...- - >, il salvataggio in mare della Ong Sea Eye - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci, il salvataggio in mare della Ong Sea Eye - - > leggi dopo - - > ingrandisci ... Assegnato il porto di Livorno alla nave Sea Eye 4 con 63 migranti a bordo Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...È stato assegnato il porto di Livorno alla nave ong Life Support di Emergency con 70 migranti a bordo, soccorsi questa mattina all'alba. Lo fa sapere la ong: ...