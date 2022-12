Migranti | assegnato il porto di Livorno alla nave della Ong tedesca Sea Eye 4

(Di domenica 18 dicembre 2022) La versione ufficiale è che l'assegnazione delavviene in base alle capacità di accoglienza più vicine. La sensazione è che in attesa di trovare il modo di disfarsi delle Ong per rivendere ...

TGCOM

Dopo il porto di Gioia Tauro alla Rise Above per sbarcare 27, dunque, ora quello toscano. Il Viminale sembra applicare già il nuovo codice di condotta per le Ong che il governo si appresta ...... invece, le autorità italiane hannoil porto di Gioia Tauro per lo sbarco di 27 persone a ... FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Politica, Ong rispondano agli Stati ... Migranti, assegnato il porto di Livorno alla nave della Sea Eye 4 Lo sbarco di 63 migranti a bordo della nave Sea Eye 4 nel porto di Livorno è stato autorizzato dalle autorità italiane.Sbarco autorizzato alle navi Sea Eye 4 e Life Support. Le imbarcazioni delle ong, con a bordo rispettivamente 63 e 70 naufraghi salvati nel Mediterraneo, dovranno dirigersi al porto di Livorno. Le aut ...