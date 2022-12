Meteo | sta arrivando l’anticiclone di Natale | il tempo migliora in tutta Italia

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 18 dicembre 2022) A pochi giorni dall’inizio ufficiale dell’inverno torna l’alta pressione. L’insidia più grossa sarà la nebbia sulle pianure del Nord ma altrove, in montagna e lungo le coste, ilsarà gradevole, quasi primaverile. Dal punto di vista termico, le temperature sono previste inraneo calo sulla catena alpina, dove il freddo sarà a tratti pungente seppur in un contesto soleggiato, mentre continueranno ad essere decisamente miti al Centro-Sud e sono previste in leggero aumento anche in Pianura Padana. Le temperature nel dettaglio Da lunedì 19 dicembre rimonterà ancora di più l'anticiclone africano e porterà bel, disturbato solo da nebbie e locali nubi basse più probabili in Val Padana, Liguria ed alta Toscana. Altrove il sole scalderà fino a 15-20 gradi gran parte del Centro-Sud. In Sicilia avremo un calo di 7-10 gradi ...