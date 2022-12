Meteo Campania | oggi pioverà a Caserta e Benevento?

(Di domenica 18 dicembre 2022) Un gradito bentornato a tutti i lettori campani, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni del tempo in! Che tempo faràe non solo? Scopriamolo! Napoli Il clima a Napoli è Chiaro, con un cielo sereno. L'umidità è del 66%, mentre la temperatura media è di 14.2°C, con minima di 10.56°C e massima di 16.87°C; La velocità del vento è 3,5 km/h e il percentuale di nuvolosità attualmente è del 1%. In base a questo, potresti fare molte cosea Napoli. Con un cielo chiaro e sereno e temperature piacevolmente miti, tutto sommato puoi uscire senza prendere troppe precauzioni. Potrai andare in spiaggia per un bel tuffo nell'acqua del mare, fare una piccola escursione nelle campagne circostanti per goderti la natura o semplicemente passeggiare ...

- Rimonta dell'anticiclone africano almeno fino al Solstizio d'Inverno. Dopo settimane di ... Al sud: in prevalenza soleggiato salvo velature e locali addensamenti in. Domenica 18. Al nord:...Al sud: in prevalenza soleggiato salvo velature e locali addensamenti in. Domenica 18 . Al nord: soleggiato salvo nubi basse specie sul Nord - Ovest. Al centro: soleggiato salvo pioviggini ... Maltempo: allerta meteo in Campania, anche per Ischia Il girone di ritorno non si apre positivamente per la formazione neroverde che esce sconfitta dal confronto con i casertani ...Dopo settimane di maltempo, da domani torna l’alta pressione subtropicale: fino al 21 dicembre condizioni stabili in tutta la Penisola ...