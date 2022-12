Meteo Campania | il maltempo concede una tregua a Natale | le previsioni

(Di domenica 18 dicembre 2022) Secondo le ultime, ilche nei giorni scorsi ha imperversato su tutta la regione è pronto are una pausa nella settimana diGli ultimi aggiornamenti del CentroItaliano mostrano per la settimana pre natalizia un robusto anticiclone sub-tropicale in area Mediterraneo. Questo potrebbe garantire tempo

3bmeteo

- Rimonta dell'anticiclone africano almeno fino al Solstizio d'Inverno. Dopo settimane di ... Al sud: in prevalenza soleggiato salvo velature e locali addensamenti in. Domenica 18. Al nord:...Al sud: in prevalenza soleggiato salvo velature e locali addensamenti in. Domenica 18 . Al nord: soleggiato salvo nubi basse specie sul Nord - Ovest. Al centro: soleggiato salvo pioviggini ... Meteo CAMPANIA Video: previsioni aggiornate « 3B Meteo Il girone di ritorno non si apre positivamente per la formazione neroverde che esce sconfitta dal confronto con i casertani ...Dopo settimane di maltempo, da domani torna l’alta pressione subtropicale: fino al 21 dicembre condizioni stabili in tutta la Penisola ...