Messi vince il titolo di miglior giocatore del Mondiale | tutti gli altri premi!

OA Sport

Segna anche nella lotteria dei rigori, ma non basta: questa è la notte di, a lui solo l'amara ...di diritto: sul 3 - 2 per l'Argentina con la partita in cassaforte allarga il gomito e ...LLORIS 7,5 Prodigiosi gli interventi sunel finale dei tempi regolamentari e quello su Kolo ... E per poco non la. In squadra ha un mostro, Mbappé, lui ci aveva messo del suo, correggendo ... Mondiali calcio 2022: assegnati i primi individuali. Lionel Messi vince il pallone d'oro, Mbappé miglior cannoniere Il fuoriclasse dell'albiceleste tracina la Selection al 3° titolo della storia: ko la Francia di uno splendido Mbappè (tripletta) ai rigori ...E. MARTINEZ 8 Dal secondo tempo in poi, El Dibu diventa uno dei re. Splendido su Kolo Muani e poi i soliti rigori, il pane quotidiano. «Stete sereni, ci penso io», ha detto ai ...