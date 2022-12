Messi vale già più di Maradona se consideriamo anche il lato etico dello sport Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 18 dicembre 2022) Su LaGabriele Romagnoli fa una sorta di bilancio su quanto visto al Mondiale in Qatar. Oggi Francia e Argentina si giocano il titolo di campione del mondo in finale. La domanda a cui risponde è: cosa abbiamo visto in Qatar? “Questa era la trama. Una squadra più tecnica teneva palla, se la passava e aspettava si creasse uno spazio per la cosiddetta imbucata. Una più atletica si difendeva, attendendo l’occasione per il contropiede. Se riusciva a resistere, bene. Se andava sotto inseriva altri elementi di stazza e buttava palla nell’area avversaria. Portieri bravi: molti (ma non quelli considerati tali, come Neuer o Allison). Centravanti bravi: due. Fuoriclasse: idem. Tutti giocano in finale. La Francia ha il fuoriclasse giovane (Mbappé) e il centravanti attempato. L’Argentina viceversa (e Alvarez). Tra i difensori è sembrato un ...