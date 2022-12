Messi come Maradona | portato in spalle mentre alza la Coppa del Mondo Le FOTO iconiche

QUOTIDIANO NAZIONALE

... la truppa sudamericana guidata dal CT Scaloni, in lacrimemolti suoi calciatori a fine gara, ... La copertita della prestigiosa competiziona, ovviamente, se l'è presa Lionel- nominato MVP ...E' contro il regolamento, che non prevede deroghe all'abbigliamento (anche nelle premiazioni)... la sua cultura e tradizione, violando uno spazio e un tempo unici per Lionele l'Argentina. ... Argentina campione del mondo, Francia sconfitta ai rigori 7-5. Messi come Maradona - Sport - Calcio Lusail (Qatar), 18 dicembre 2022 – L’A rgentina sale sul tetto del Mondo e lo fa battendo 7-5 la Francia ai calci di rigore e al termine di una finale a dir poco densa di emozioni e colpi di scena. Pr ...Oltre alla Coppa del Mondo sollevata dall'Argentina, dopo la finale sono stati consegnati durante la cerimonia anche i premi individuali del torneo: Enzo Fernández miglior giovane, Lionel Messi miglio ...