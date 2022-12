Messi come Maradona | porta l’Argentina sul tetto del Mondo

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 18 dicembre 2022) La storia si ripete. Un altro numero 10suldel. LionelDiego Armandotrionfa nella finale di Losail battendo ai rigori 7-5 la Francia dopo una gara emozionante. Finisce 3-3 nei 120 minuti di gioco. Argentina avanti 2-0 nel primo tempo con le reti disu rigore e Di Maria. Ma in 2 minuti, nella ripresa, la classe di Mbappé fa la differenza ed è 2-2. Nei tempi supplementarie Mbappé a segno per il 3-2 e il 3-3. Si va ai tiri dal dischetto. Fatali per i francesi gli errori di Coman e Tchouameni. La Coppa delva per la terza volta al