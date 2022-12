La Stampa

Lo Spread Btp - Bund chiude in rialzo di 14,9 punti base, a quota 206,7, ai massimi dal 10 novembre, in una seduta di vendite su tutti ieuropei,in ginocchio da una Bce aggressiva sui ...Lo spread Btp - Bund chiude in rialzo di 14,9 punti base, a quota 206,7, ai massimi dal 10 novembre, in una seduta di vendite su tutti ieuropei,in ginocchio da una Bce aggressiva sui tassi. Il rendimento dei decennali italiani è balzato di 28,9 punti, al 4,139% dopo essersi inerpicato fino al 4,18%, con uno strappo di 32 ... Messi Bond, l’Argentina in crisi si gusta il sogno Intervistato per il podcast della BBC Radio 4 "Best of Today", Daniel Craig ha chiarito se ci sarà un suo coinvolgimento in un eventuale altro film dedicato al personaggio di James Bond. Vediamo cosa ...L'indice Ftse Mib ha terminato la seduta in calo del 3,45% a 23.726 punti base. Piazza Affari sconta, al pari delle altre Borse europee, l'aggressività esibita dalla Bce nel contrasto all'inflazione.