Messi alza la Coppa del Mondo | l’Argentina torna a trionfare – FOTO

(Di domenica 18 dicembre 2022) Lionelladela 36 anni dall’ultima volta inco –Una sfida infinita Argentina-Francia, decisa solamente ai calci di rigore dopo che i supplementari si erano conclusi sul risultato di 3-3. Gigantey compañía ????? https://t.co/aBbDGWMtpp— ?Eduardo David Ch???? (@David EduardoCh) December 18, 2022 Strepitosa gara di Kylian Mbappé, ma a prendersi la scena al Lusail Iconic Stadium è Lionel, autore di due gol e di un assist. Interrotta la maledizione che lo accompagnava da tanti anni e raggiunto Maradona a quota un Mondiale in bacheca in carriera. L’ultima volta, per l’Albiceleste, era stata proprio con Diego in ...

I sudamericani si erano portati sul 2 - 0 grazie ai gol disu rigore al 23 e Di Maria al 36 , poi la rimonta firmata in 97 secondi da Mbappé, che accorcia dal dischetto all'80 e sigla il 2 - 2 ...L'Argentinacosì la sua terza coppa del mondo, nell'ultima partita in un Mondiale per. La partita L'Argentina aveva iniziato meglio la partita, pressando i Bleus che erano parsi subito in ... FLASH | L'Argentina è Campione del Mondo: Messi alza la Coppa al cielo Sei gol, uno in finale contro la Francia, per Leo Messi, capitano dell'Argentina campione del Mondo 2022 al suo ultimo Mondiale ...Argentina-Francia 3-3, il secondo tempo supplementare: Messi ad un passo dal sogno. Mbappé manda la Finale ai rigori.