Mercato globale - Le novità del 2022 che non vedremo in Italia - FOTO GALLERY

(Di domenica 18 dicembre 2022) Anche (e soprattutto) per una questione di economie di scala, ildell'auto è sempre più ricco di world car, cioè modelli destinati a tutto il mondo, o quasi. Al contrario, diminuiscono le vetture sviluppate per le singole aree geografiche, tanto che la nuova Toyota Crown, una vettura molto apprezzata Oltreoceano, dovrebbe finalmente sbarcare in Europa con un'nedita famiglia di modelli. I veicoli destinati solo ad altri mercati, comunque, rimangono tanti, anche se non molte sono lecapaci di suscitare interesse anche nel Vecchio continente. Del resto, ilè stato un anno di lanci rimandati ovunque, con poche grandi new entry, soprattutto a motore termico. Ecco perché, tra quelle presentate fuori dall', o meglio dal nostro continente, abbiamo selezionato alcune vetture che potremmo definire ...