Meloni | Siniša Mihajlovi? figura di coraggio | ha combattuto fino all' ultimo

(Di domenica 18 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2022 "Unache è il, haall'. Ha dato un grande insegnamento che va oltre il ruolo. Il punto è che quando hai un'influenza sugli altri il modo in cui conduci la tua vita lo trasferisci agli altri e lui questo ha saputo farlo", le parole dialla camera ardente per?. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

16.20 - Anche il Presidente del Consiglio, Giorgia, è arrivata alla camera ardente per Sinisa Mihajlovic. La Premier si è soffermata a parlare con la moglie, Arianna. 14.30 ARNAUTOVIC E ...Non è restante indifferente alla scomparsa di Sinisa Mihailovic nemmeno l'attuale presidente del Consiglio Giorgia, che in un tweet ha scritto: 'Hai lottato come un leone in campo e nella vita.