Melaverde | puntata oggi 18 dicembre 2022 | servizi sul Natale e non solo | replica e info streaming

(Di domenica 18 dicembre 2022) Nuovadi, quella in onda, domenica 18: dove ci porteranno Ellen Hidding e Vincenzo Venuto? Ovviamente, visto il periodo, non poteva non essere una splendidaa tema natalizio. Ecco a seguire quali sono le anticipazioni e lermazioni sullae sulla visione in, ladi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Blog Tivvù

Abbiamo già avuto anche troppa pubblicità quando la trasmissione '' ci venne a trovare in due occasioni'. Dieci anni fa unacon Edoardo Raspelli, appena prima della pandemia con ...Nuovadi, quella di oggi, domenica 11 dicembre 2022, in onda su Canale 5 poco prima di mezzogiorno. Alla guida del programma storico dell'ammiraglia Mediaset , come da tradizione, ... Melaverde, puntata oggi 18 dicembre 2022: servizi sul Natale e non solo Condividi su Melaverde torna con la puntata di domenica 18 dicembre. Come accade ogni settimana, i due conduttori on the road vanno alla ricerca delle eccellenze del nostro Paese e le propongono al pu ...Buone notizie per Luisella Costamagna e l’insegnante Pasquale La Rocca. Nel corso della ‘prima finale’ e decima puntata di Ballando con le Stelle 2022, la coppia è infatti riuscita a vincere il ripesc ...