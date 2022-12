Medagliere Mondiali nuoto in vasca corta 2022 | Italia da sogno con cinque ori | è terza dietro USA e Australia!

(Di domenica 18 dicembre 2022) Da martedì 13 a domenica 18 dicembre si terranno idiin, previsti a Melbourne, in Australia. Sei giornate di batterie, di semifinali e di finali per determinare i campioni iridati in un totale di 48 specialità nellada 25 metri.IN# Paese O A B T. 1 USA 13 11 5 29 2 Australia 11 7 5 23 35 5 2 12 4 Canada 3 2 5 10 5 Giappone 2 2 2 6 6 Sudafrica 2 0 1 3 7 Francia 1 3 1 5 8 Paesi Bassi 1 1 5 7 9 Brasile 1 0 0 1 9 Isole Cayman 1 0 0 1 11 Nuova Zelanda 0 2 0 2 12 Gran Bretagna & ...

... vittoria all'europeo negli 800 a Roma in agosto, ed infine la doppietta di Melbourne ai... Siamo nel top 3 del". Prima dell'ennesimo sigillo di Paltrinieri, però, c'era stato il ...Siamo quasi giunti alla conclusione deidi nuoto in vasca corta 2022 , in programma a Melbourne e che vedono oggi in programma l'... IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL... Quinta giornata dei Mondiali di nuoto con tre nuove medaglie per gli Azzurri Venerdì 17 dicembre si sono disputati i primi 7 match. E ora l’isola caraibica, fortissima a livello maschile spera di vincere medaglie olimpiche e mondiali ...Si conclude oggi la rassegna iridata in vasca corta di Melbourne. L'Italia sogna altri podi per raggiungere il record di 16 medaglie stabilito lo scorso anno ad Abu Dhabi e distante solo 4 lunghezze.