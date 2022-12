Mbappé da urlo | tripletta in finale Solo una volta era successo

(Di domenica 18 dicembre 2022) Kylianil secondo giocatore della storia a segnare unain unadei Mondiali dopo Geoff Hurst in...

Lo hanno già deciso: dalla finale direttamente in Serie A, volo diretto per il nostro campionatoUn colpo daper la Serie A: dalla finale mondiale direttamente al nostro campionato e il prescelto è già stato individuato. Francia Argentina © LaPresseOrmai è questione di minuti e avrà inizio l'atto ...Incessante l'della marea rossa, accompagnato dai tamburi tipici del Maghreb. Doppia chance al 35' per la Francia: Tchouaméni infila una palla filtrante perche riesce a girarsi ma El ...