Mario Sconcerti è morto | grande firma del giornalismo sportivo italiano | era nato a Firenze e aveva 74 anni

(Di domenica 18 dicembre 2022) A Repubblica arrivò nel 1979 e vi creò la redazione sportiva, lavorando insieme con GiBrera e GiMura, madopo, nel 1987, lasciò il giornale di Eugenio Scalfari per la Gazzetta dello ...

La Gazzetta dello Sport

Ciao! Grazie di tutto.Con la morte di, avvenuta a poche ore dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic, lo sport italiano è di nuovo in lutto, perdendo nel modo più inatteso un altro suo protagonista.era in ospedale, ... È morto Mario Sconcerti, aveva 74 anni. Era stato vicedirettore della Gazzetta Sport - Fino a venerdi' ha continuato a dare il suo contributo di idee al giornale milanese di cui era una delle firme piu' prestigiose. Classe 1948, figlio di ...Si è spento a 74 anni lo storico giornalista e scrittore. Dopo la Fiorentina, la sua passione erano le tattiche militari degli antichi. L’esperienza da dirigente per Cecchi Gori ...