Mario Sconcerti è morto a 74 anni | lutto nel giornalismo sportivo italiano

(Di domenica 18 dicembre 2022) La giornata di ieri si è ammantata di tristezza colpendo, nuovamente, il mondo dello sport. In questo caso, però, la sua sezione dedicata al. Dopo aver incassato la bruttissima notizia della dipartita di Sinisa Mihajlovic, tutti noi siamo costretti a piangere a distanza di pochissime ore, affermato e famoso giornalista che ha impreziosito questo mestiere grazie al suo tocco inconfondibile e alle sue profonde analisi sul variegato mondo del calcio. Il Direttore, titolo che si è guadagnato di diritto e per sempre, si è spento all’età di 74a Roma presso il Policlinico di Tor Vergata dove era ricoverato da qualche giorno. A stroncare il giornalista è stato uno scompenso cardiaco improvviso. Addio a: una vita tra ...

Agenzia ANSA

Mondo del giornalismo sportivo, e non solo, in lutto. Si è spento a Roma, una delle firme storiche della stampa italiana. Aveva 74 anni ed era ricoverato presso il Policlinico di Tor Vergata per accertamenti di routine. Secondo il racconto dei parenti, un ...... l'ex tecnico e calciatore morto ieri in seguito ad una leucemia, e il noto giornalista sportivoche è deceduto oggi pomeriggio all'età di 74 anni in una clinica di Roma. Sinisa ... Addio a Mario Sconcerti, maestro di calcio, filosofia e politica Mario Sconcerti è morto all'età di 74 anni. Lo storico giornalista, tra le più prestigiose firme sportive italiane, è scomparso oggi a Roma presso il ...Ho avuto la fortuna di fare parte della squadra di Mario Sconcerti quando lui ha diretto il Corriere dello Sport-Stadio. Un direttore autorevole, competente e duro, come lo era stato ...