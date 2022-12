Manovra | le opposizioni s' infuriano | seduta sospesa in Commissione

(Di domenica 18 dicembre 2022) Levanno sulle barricate contro il governo per la legge di Bilancio: Pd e Terzo Polo abbandonano i lavori. Attesa per l'intervento del ministro Giorgetti

RaiNews

...sospensione della seduta Un nuovo rinvio nella consegna degli emendamenti del governo alla... Nella sala del Mappamondo per leè rimasto solamente il Movimento 5 stelle, che comunque ...21.30via da Commissione Bagarre in Commissione Bilancio, la seduta è stata sospesa tra le proteste delleche hanno abbandonato la sala del Mappamondo. "Lase la ... Manovra, bagarre in commissione aspettando Giorgetti. Le opposizioni abbandonano i lavori (Adnkronos) - Un nuovo rinvio nella consegna degli emendamenti del governo alla manovra 2023 in commissione Bilancio ha dato il via alla bagarre, con la presidenza che ha sospeso la seduta e Pd, Azion ...Il ministro dell'Economia atteso a breve, quando presenterà la terza tranche di emendamenti del governo alla Legge di bilancio. Pd, Terzo polo e Verdi-Sinistra annunciano la sospensione dei lavori in ...