Manovra | governo verso la retromarcia sull’obbligo di pos Multe fuori dallo stralcio delle cartelle sotto i 1000 euro per ridurre il costo del condono

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 dicembre 2022) IlMeloni è in difficoltà nel tirare le fila sui lavori di modifica dellae si prepara a una clamorosasul pos. Il nuovo pacchetto di emendamenti atteso per domenica in commissione Bilancio alla Camera dovrebbe infatti contenere lo stop alla introduzione di una sogliala quale gli esercenti sarebbero stati (in base al testo approvato in consiglio dei ministri) esentati dalle sanzioni in caso di rifiuto dei pagamenti elettronici. La norma, criticata da Bankitalia e Ufficio parlamentare di bilancio, è in netto contrasto con uno specifico impegno preso dall’Italia nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e con le raccomandazioni specifiche per l’Italia sulla lotta all’evasione fiscale. E proprio in seguito alle interlocuzioni con la Commissionepea – che ha ...