Manovra | bozza | salta il preannunciato stralcio delle cartelle esattoriali sotto i 1 000 euro

Il Sole 24 ORE

E' quanto prevede ladi un emendamento del governo alla. Lo stralcio, prevede inoltre l'emendamento, slitta di tre mesi: secondo il testo contenuto nella, la scadenza non è più ...MULTE ESCLUSE DALLO STRALCIO Le multe potrebbero essere escluse dallo stralcio delle cartelle fino a mille euro fra il 2000 e il 2015 previsto dalla. Secondo ladi un emendamento del ... Manovra, la norma sul Pos potrebbe saltare. Slitta di tre mesi lo stralcio delle cartelle fino a ... (Adnkronos) - Prende sempre più forma la manovra 2023 del governo Meloni. E' arrivato il primo pacchetto di emendamenti del governo e tra le novità più importanti c'è lo slittamento di tre ...Non ci sarà alcuna soglia all'interno della legge di bilancio, né a 60 euro, né a 30 euro Eliminata la soglia limite per il pagamento con il POS negli esercizi commerciali. È questa l’ultima notizia c ...