Mandy Rose quanti anni di contratto aveva ancora con la WWE?

(Di domenica 18 dicembre 2022)ha dominato la divisione femminile di NXT per quasi un anno come NXT Women’s Champion. Ha sconfitto chiunque le si parasse davanti e negli ultimi mesi ha mostrato molti miglioramenti. Molti fan credevano addirittura che lei e la sua fazione fossero sul punto di essere chiamate nel main roster. Poiè stata licenziata all’improvviso, ma sapeva che i contenuti premium avrebbero potuto metterla nei guai. Questo ha portato molti fan a chiedersi quanto tempo le rimanesse da trascorrere inse non fosse stata svincolata. Laè stata liberata dal suoa causa di alcune foto che ha pubblicato su Fantime, dietro il suo paywall di contenuti premium. Voci di corridoio Secondo rumor,firmato un ...

Spazio Wrestling

Licenziata in tronco per aver venduto le sue foto hot online., alias Amanda Saccomanno, celebre wrestler italoamericana con 3.4 milioni di follower su Instagram, è stata cacciata dalla WWE per aver pubblicato alcuni scatti privati sulla piattaforma ...... Cora Jade vs Kiana James vs Roxanne Perez vs Zoey Stark vs Anche le atlete di NXT si scontreranno nella medesima stipulazione per una shot al titolo attualmente detenuto da, campionessa ... WWE: Piovono critiche dopo il licenziamento di Mandy Rose Mandy Rose, la nota campionessa di wrestling, è stata rilasciata dalla WWE dopo la fuga di foto e video provenienti dal suo profilo OnlyFans.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...