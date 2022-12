Manchester United | si allontana il rinnovo di De Gea

Voce Giallo Rossa

Insomma, dalle parti di Stamford Bridge stanno già guardando oltre Vlahovic, ma attenzione anche alche in estate aveva già fatto un blitz (poi fallito) per Rabiot e potrebbe ...Su di lui ci sono Arsenal,e Chelsea . Tuttavia, come riprota Tuttosport , il giocatore rimane concentrato sulla Juventus e al momento non considera altre destinazioni . Manchester United, pronti 200 milioni per 3 protagonisti del Mondiale. Ramos erede di Ronaldo Si infiamma il mercato e dopo un Mondiale spettacolare, Antoine Griezmann può cambiare squadra: raggiunge Vlahovic per una coppia stellare ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...