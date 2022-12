Manchester United | doppio obiettivo sul mercato | De Jong e Bellingham

Voce Giallo Rossa

Commenta per primo Ilsi aggiunge alla corsa per Marcus Thuram , attaccante in forza al Borussia Monchengladbach che piace molto anche all'Inter . Secondo il Bild , la richiesta per il francese si aggira ...Insomma, dalle parti di Stamford Bridge stanno già guardando oltre Vlahovic, ma attenzione anche alche in estate aveva già fatto un blitz (poi fallito) per Rabiot e potrebbe ... Manchester United, pronti 200 milioni per 3 protagonisti del Mondiale. Ramos erede di Ronaldo Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...La Juventus si prepara a vivere settimane bollenti: a breve riaprirà il calciomercato invernale, addio clamoroso a gennaio ...