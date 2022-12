Malore mentre lavora al ristorante | cuoco di 46 anni morto a Roma | choc tra i clienti a tavola

Corriere Romagna

... 'Operato d'urgenza' Thailandia, la principessa Bajrakitiyabha crolla per un: la favorita al ... Il personale ha accertato la morte per cause naturaliera ai fornelli. La salma è stata ...... nel quartiere Prati, a Roma, dove un cuoco è morto a causa di un. Il fatto è avvenuto ieri ... Il personale ha accertato la morte per cause naturaliera ai fornelli. Cesena, malore mentre guida l'autobus: 9 auto danneggiate Paura in un ristorante di via Crescenzio, nel quartiere Prati, a Roma, dove un cuoco è morto a causa di un malore. Il fatto è avvenuto ieri ...Paura in un ristorante di via Crescenzio, nel quartiere Prati, a Roma, dove un cuoco è morto a causa di un malore. Il fatto è avvenuto ieri ...