Lotito in lacrime per Mihajlovic | l’emozione del presidente della Lazio | VIDEO

(Di domenica 18 dicembre 2022) E’ una giornata triste per il mondo del calcio, il pensiero è ovviamente alla morte di Sinisa. Il tecnico del Bologna lottava da tempo contro una brutta malattia, la leucemia. A Roma è aperta al pubblico, alla Sala Protomoteca, la Camera Ardente. In tantissimi hanno voluto rendere omaggio all’ex tecnico serbo, da Spalletti a Montella, ma anche semplici tifosi. Sul feretro di Sinisa tantissime sciarpe delle varie squadreSerie A, ma anche la magliacon l’11, portata personalmente da. Leggi anche, solo due settimane fa la sorpresa a ZemanIlbiancoceleste è scoppiato a piangere. “Il ricordo che ...

Noi Biancocelesti

'Un ricordo speciale, quella maglia la usava nella Lazio, noi - ha dettoall'AGI - ci ... dove è stata allestita la camera ardente di Sinisa Mihajlovic, è una valle di. Migliaia di ......Claudioha consegnato ai figli del serbo le maglie della Lazio: "Il ricordo che ho è di un grande amico, di un grande uomo e di un grande padre dice il presidente della Lazio in- . ... Mihajlovic, le lacrime di Lotito alla camera ardente - FOTO&VIDEO Il ricordo di La Russa, Spalletti e il pianto di Lotito. Domani i funerali nella Basilica di S. Maria degli Angeli e dei Martiri ...Tanti appassionati in fila per triburtare un ultimo saluto all'ex calciatore e allenatore morto venerdì scorso. Lunedì i funerali nella chiesa dei Santi e dei Martiri in piazza della Repubblica ...