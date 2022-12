Lo avevo sentito al telefono Mihajlovic | Morandi sconvolto | la rivelazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 dicembre 2022) La morte di Sinisahaanche l'amico Gianni, che aveva imparato a conoscere l'uomo-Sinisa quando era diventato allenatore del Bologna già a fine 2008, prima dell'avventura bella e commovente degli ultimi 4 anni segnata dalla leucemia mieloide che l'ha, alla fine, stroncato. "Non ci voglio credere - ha scritto il cantante di Monghidoro sui social -. Ho sempre pensato che avresti vinto anche questa battaglia, era troppo presto per andarsene...". Commosso anche il ricordo chee Amadeus hanno riservato al tecnico scomparso a soli 53 anni in apertura di Sanremo Giovani, venerdì sera su Rai 1: "Non era questo l'inizio che avevamo previsto per questa trasmissione", definendo poi il mister serbo "un grande uomo, un grande campione, un grande allenatore, una grande persona", ...