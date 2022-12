Liverpool | Keita in uscita | ipotesi ritorno in Bundesliga

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ilpotrebbe già dire addio a Naby, centrocampista acquistato per 60 milioni dal Lipsia nel 2018. Il giocatore non ha...

Sky Sport

Due rigori parati alche hanno portato al Milan l'unico punto racimolato nel torneo. ... prendendosi la soddisfazione di stoppare dal dischetto Tsimikas e. Stavolta il para - rigori è ...(4 - 3 - 3): Kelleher (14'st Adrián); Milner (14'st Frauendorf), Matip (21'st Phillips), ... Salah (38'st Doak), Firmino (14'st Núñez), Oxlade - Chamberlain (14'st). A disp.: ... Milan Liverpool 1-4, gol di Saelemaekers. Rossoneri ko alla Dubai Super Cup Il portiere nel dopogara con il Liverpool: “Occasione buona per mettere minuti nelle gambe”. Il difensore: “Risultato troppo pesante” ...Altro test match di lusso, dopo la sconfitta in partita e ai rigori contro l'Arsenal, e altro ko per i rossoneri. Il Milan di Stefano Pioli perde 4-1 contro il Liverpool di Jurgen Klopp in un'altra am ...