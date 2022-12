LIVE – Verona-Pesaro 23-28 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ilindi, sfida valida come undicesima giornata dellaA1di. Sfida dall’alto coefficiente di difficoltà per gli uomini di coach Ramagli, alla continua ricerca di punti pesanti in ottica salvezza, dopo aver vinto lo scontro diretto sul campo di Treviso. Di fronte, la forte formazione allenata da coach Repesa, la quale occupa la quinta posizione a quota 12 punti insieme a Trento, e che, con il secondo attacco del campionato come media punti a partita, ha dato spettacolo sette giorni fa battendo Varese. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di domenica 18 dicembre sul parquet dell’Agsm Forum, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME ...