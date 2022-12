LIVE Trento-Olimpia Milano 0-0 | Serie A basket in DIRETTA | si comincia! Squadre subito in battaglia sul parquet

Leggi su oasport

(Di domenica 18 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASIPALLA A DUE. GLI STARTING FIVE: Conti, Flaccadori, Grazulis, Atkins, Lockett: Davies, Luwawu-Cabarrot, Melli, Baron, Hall 16.55 A breve saremo in grado di fornirvi gli Starting Five delle formazioni. 16.50 Quarta contro prima, in questa prima parte di regular season: chi la spunterà? 16.45in campo per il riscaldamento. 16.40 Venti minuti al via. Buon pomeriggio e benvenuti alladi, match valevole per l’undicesima giornata della stagione regolare dellaA 2022-2023. I campioni d’Italia, dopo aver ritrovato la vittoria in Eurolega, riuscendo a ...