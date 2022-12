LIVE Sci alpino | SuperG St Moritz 2022 in DIRETTA | l’Italia cala il poker d’assi con Bassino | Brignone | Goggia e Curtoni!

(Di domenica 18 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale deldi St., gara valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile. Dopo le due vittorie azzurre targate Elena Curtoni e Sofia, la truppa italiana va a caccia del tris sulle nevi elvetiche schierando und’assalto. Neppure una frattura alla mano ha fermato un’immensa. La bergamasca, a poche ore dall’intervento dopo l’impatto nella prima discesa libera, è riuscita a trionfare nella gara bis. Quest’oggi partirà per incidere anche in una specialità in cui non ha mai brillato per continuità. Cercherà l’acuto anche Curtoni, rinfrancata dalla vittoria di venerdì. Occhi puntati anche su Federica ...

OA Sport

...Coppa del Mondo didi fondo continuerà a Davos oggi con le due 20 km. Le gare saranno visibili in diretta streaming su Discovery+ ed Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA...14.53 Capolavoro del valdostano che si impone in 2'14 31 nello sprint con Klaebo (2'14 46). Terzo Chanavat in 2'15 56 poi Northug, Anger e Clugnet. 14.53 ... LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2022 in DIRETTA: magia di Federico Pellegrino che vince davanti a Klaebo Sci alpino: le informazioni per seguire, in diretta tv e streaming, il super G St Moritz. E' la dodicesima gara della CdM femminile 2022-2023 ...Sci alpino: le informazioni per seguire, in diretta tv e streaming, lo slalom gigante Alta Badia. E' la 10ª gara della CdM maschile 2022-2023 ...