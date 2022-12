LIVE – Sci alpino | gigante maschile Alta Badia 2022 DIRETTA

(Di domenica 18 dicembre 2022) Latestuale deldell’, valido per la Coppa del Mondo/2023 di sci. Dopo le gare veloci in Val Gardena ci spostiamo sulla mitica Gran Risa di La Villa, dove va in scena oggi il primo dei due slalom giganti in programma. Appuntamento alle ore 10 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.

OA Sport

...programma del gigante dell'Alta Badia valevole per la Coppa del Mondo maschile 2022 - 2023 di... Discovery+, Eurosport Player, SkyGo, NOW TV, mentre non mancherà la consueta DIRETTAscritta su ...Italiano Peroni Top 10 2022/23 9a giornata: HBS Colorno - Femi CZ Rovigo (replica) ore 05:00...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2022 in DIRETTA: magia di Federico Pellegrino che vince davanti a Klaebo La diretta testuale del super-G femminile di St. Moritz, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino ...La diretta testuale del gigante maschile dell'Alta Badia, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino ...