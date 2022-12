LIVE Sci alpino | Gigante Alta Badia 2022 in DIRETTA | scatta la prima manche | Odermatt vuole il tris tra le porte larghe

(Di domenica 18 dicembre 2022) LICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL10.00 SI PARTE!LADELDELL’! Marcoè sul tracciato! 9.58 Pochi istanti e si parte! Marco(1) si prepara al cancelletto di partenza. 9.56 Vedremo, quindi, se Marcoscaverà subito il vuoto già nella, confermandosi imprendibile tra le. Grande attesa per vedere la risposta dei vari Henrik Kristoffersen, Zan Kranjec e Alexis Pinturault. Sul fronte italiano Luca ...

OA Sport

Ci sarà inoltre l'IBU Cup di biathlon . OA Sport vi propone la direttatestuale degli sport invernali : tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 18 dicembre ...Si inizia alle 10.00 con lo......programma del gigante dell'Alta Badia valevole per la Coppa del Mondo maschile 2022 - 2023 di... Discovery+, Eurosport Player, SkyGo, NOW TV, mentre non mancherà la consueta DIRETTAscritta su ... LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2022 in DIRETTA: magia di Federico Pellegrino che vince davanti a Klaebo La diretta testuale del super-G femminile di St. Moritz, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino ...La diretta testuale del gigante maschile dell'Alta Badia, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino ...