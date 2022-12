LIVE Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA | Panziera e Mora in finale nei 200 dorso! Ciampi e 4×100 mista donne out in batteria

(Di domenica 18 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIIN2.32: Al via la primadelle tre in programma per la staffettauomini che chiude il programma di questa notte 2.31: InUsa, Australia, Canada, Svezia, Giappone, Olanda, Francia e Cina 2.29: Niente da fare per l’Italia che è la prima esclusa dalladella. Le azzurre chiudono quinte la secondavinta dalla Svezia con 3’52?49, secondo posto per il Giappone con 3’52?92, terza l’Olanda con 3’52?95 2.28: Al 300 Olanda, Svezia, Giappone, Cina, Italia 2.27: Ai 200 Olanda, Svezia, Giappone, ...

