LIVE Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA | l’Italia vuole eguagliare Abu Dhabi Martinenghi e la 4×100 mista per l’oro

(Di domenica 18 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIIN9.19: Si prosegue con Matteo Rivolta a caccia della seconda medaglia consecutiva dopodello scorso anno nei 100 farfalla. Ponti e Le Clos gli avversari più difficili da battere 9.17: Al via subito la finale dei 100 farfalla senza azzurre ma con tante grandi protagoniste in grado di regalare spettacolo. 9.15:chiudere alla grande questa edizione deiche ha visto gli azzurri salire per ben 12 volte sul podio finora. Le carte da medaglia ci sono eccome anche in quest’ultima giornata e l’obiettivo diAbucome numero di medaglie vinte (16) e magari ...

RaiNews

Si conclude oggi la rassegna iridata in vasca corta di Melbourne. L'Italia sogna altri podi per raggiungere il record di 16 medaglie stabilito lo scorso anno ad Abu Dhabi e distante solo 4 lunghezze. ...La diretta testualedella sesta ed ultima giornata dei Mondiali diin vasca corta 2022 , in programma a Melbourne (Australia) da martedì 13 a domenica 18 dicembre. Cala il sipario sulla rassegna iridata con ... Ultima giornata dei Campionati mondiali di nuoto in vasca corta. Guarda la diretta streaming qui - L'ultima giornata di gare a Melbourne - L'ultima giornata di gare a Melbourne La diretta testuale live della sesta ed ultima giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022, in programma a Melbourne (Australia) da martedì 13 a domenica 18 dicembre. Cala il sipario sulla ...A Melbourne, dopo aver eguagliato il record di ori (5), gli azzurri puntano a quota 16 podi come nel 2021. Margherita e Lollo quarti in batteria, la 4x100 terza ...