LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 3-1 | Mondiale per club volley in DIRETTA | Pantere sul tetto del mondo | Haak sugli scudi!

(Di domenica 18 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:02 Lehanno trovato la partita perfetta, questa sera ha funzionato praticamente tutto e Wolosz è stata maestra a far girare tutta la squadra, menzione di merito ad un’immortale De Gennaro. 16:00vince il secondo titolo iridato della propria storia, dopo quello conquistato nel 2019. Santarelli è Campione delsia con le nazionali, sia con i! 25-21 CAMPIONESEEEEEEEEEE DELOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!E’ SULDELPER LA SECONDA VOLTA NELLA STORIA! 24-21 PRIMO TEMPOOOO DI LUBIANNN! Ci sono 3 match-point per! 23-21 Time-out di Santarelli. 23-21 Ace di Cebecioglu. 23-20 Errore in attacco di Plummer. 23-19 ...

