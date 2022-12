LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 25-18 | Mondiale per club volley in DIRETTA | Pantere sugli scudi nel primo set!

(Di domenica 18 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 Ancora un errore in attacco di Gabi. 4-4 Errore il servizio di Lubian. 4-3 Mani-out di Haak da posto due. 3-3 Lungo il servizio di Plummer. 3-2 MURONEEE DI HAAK SU DAALDEROP! 2-2 Gran spallata al centro di Lubian. 1-2 Diagonale profonda di Daalderop. 1-1 Apertura meravigliosa di Wolosz e attacco vincente di Plummer. 0-1 Si riparte con una diagonale stretta di Egonu. 14:27set dominato dalle, che sono state superiori su tutti i fondamentali: 16 attacchi, 4 muri e solo 3 errori gratuiti. 5 punti per Plummer e Haak, Egonu la miglior marcatrice con 9. 25-18 LA CHIUDE PLUMMER! 24-18 Pallonetto spinto di Gabi. 24-17 SBAGLIA ANCHE GUNES! Ci sono sette set-point per le! 23-17 ERRORE IN ATTACCO DI GABI! 22-17 MURONEEE DI PLUMMER SU EGONU! 21-17 ...

Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Now. Le Pantere di Daniele Santarelli vogliono sognare in grande, ma servirà una grande prestazione per battere le padrone di casa di Giovanni Guidetti. Interessante anche lo scontro tra ex: Paola Egonu ha ...