LIVE Biathlon | Mass start maschile Le Grand-Bornand in DIRETTA | tutti contro Johannes Boe | Giacomel può far sognare

(Di domenica 18 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DIDALLE 14.15 11:50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladi Le(Francia), valida per la terza tappa di Coppa del Mondo di2022-23. Buongiorno e benvenuti alladelladi Le(Francia), valida per la terza tappa di Coppa del Mondo di2022-23. Ultima gara del settore ...

OA Sport

Ci sarà inoltre l'IBU Cup di. OA Sport vi propone la direttatestuale degli sport invernali : tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 18 dicembre 2022 , con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per ...... terza tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di. Per l'Italia saranno al via le due big, ... SEGUI ILLa diretta testuale della mass start maschile di Annecy-Le Grand Bornand 2022, terza tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon.La diretta testuale della mass start femminile di Annecy-Le Grand Bornand 2022, terza tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon ...