LIVE Biathlon | Mass start maschile Le Grand-Bornand in DIRETTA | tre norvegesi davanti | 4 5 per Giacomel al primo poligono

Leggi su oasport

(Di domenica 18 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DIDALLE 14.15 12:24 Secondoe ultima serie a terra. 12:22 L’azzurro ha come riferimento in pista Ponsiluoma, ai 4.5km perde 1? dalla testa; quartetto norvegese che procede insieme dandosi i cambi, sembra quasi di vedere una gara di ciclismo. 12:20 Ai 4.0km scappano via J. Boe, Christiansen, Laegreid e Dale. Al loro inseguimento Fillon Maillet che si traina un gruppetto di 7 atleti. Gaicomel 19° con un distacco di 28?. 12:18 Errori degli svedesi, con il 5/5a tutti i tresul podio ieri. 15 con lo zero, un errore per Tommaso Gaicomel che esce 20° a 32?. 12:16 La pista sembra essere in condizioni molto ...