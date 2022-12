LIVE Argentina-Francia | Finale Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Messi sfida Mbappè per la Coppa Calcio d’inizio alle 16 00

(Di domenica 18 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:44 Dal canto suo Lionel Scaloni non ha dovuto fronteggiare problemi nella marcia di avvicinamento alla. Il tecnico argentino ha però rispolverato dal primo minuto Angel Di Maria. L’attaccante della Juventus partirà da destra, conal centro e Mac Allister a sinistra, a supporto di Julian Alvarez. 15:40 Deschamps ha recuperato tutti gli acciaccati della vigilia. Scongiurato il pericolo influenza, con Rabiot, Upamecano e Varane regolarmente in campo, il CT transalpino ha gestito al meglio i fastidi fisici dei milanisti Theo Hernandez e Giroud. 15:36 E’ stato un Mondiale molto chiacchierato, tra polemiche, assenze illustri, maxi recuperi e tanto altro. Inle due big tanto attese, con lagenerazionale tra ...

Tuttosport

Il post su Instagram approfondimento- Francia, finale Mondiali 2022: si gioca alle ore 16.Ma Zelensky non si arrende: "C'è ancora tempo affinché la Fifa ci ripensi e sblocchi la ...L', poi finalista perdente, si aggiudicò l'incontro grazie a un gol di Luisito Monti. Nel 1978 , al Mondiale ospitato dall', i padroni di casa vincono due a uno grazie a un rigore ... Diretta Argentina-Francia ore 16: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Argentina Francia la diretta LIVE della finale dei Mondiali Qatar 2022 in programma oggi, domenica 18 dicembre, alle ore 16. Le info ...Niente finale Mondiale, tra Argentina e Francia, per Lele Adani. Ecco il motivo. Arrivano pure le dichiarazioni dell'ex calciatore ...