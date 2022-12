LIVE Argentina-Francia 3-3 | Finale Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | tripletta di Mbappè | che match!

(Di domenica 18 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA120? Kolo Muani sfiora il gol del clamoroso 4-3. L’attaccante transalpino ci arriva di testa sul cross di, la sua conclusione sibila il palo alla sinistra di Martinez. 119?d’angolo. Non c’è un attimo di pausa. 118? GOOOL!!! 3-3, non sbaglia, segna una fantasticain. Match sontuoso. 117?DI RIGORE! Sugli sviluppi del corner il pallone arriva sul destro di, che ci prova trovando la netta ribattuta di braccio di Montiel. L’argentino viene ammonito. Sul dischetto ovviamente. 116? Sostituzione: esce Mac Allister, entra in ...

LUSAIL (QATAR) - È il giorno della verità in Qatar, dovee Francia sono pronte a sfidarsi nella finale della Coppa del Mondo in programma oggi (domenica 18 dicembre, ore 16 italiane) sul prato dell' Iconic Stadium di Lusail . Da una parte la ' ...Al Lusail Stadium il match valido per la finale del Mondiale trae Francia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Lusail Stadium va in scena la finale del Mondiale in Qatar trae ... Qatar: Argentina-Francia per ora sul 3-3. Si va ai rigori. Segui la diretta streaming - Mondiali di calcio Qatar 2022, la diretta streaming di Argentina-Francia - Mondiali di calcio Qatar 2022, la diretta streaming di Argentina-Francia L’attaccante sostituito al 40' del primo tempo di Argentina-Francia sta facendo discutere. La reazione dei tifosi che stanno seguendo la partita E’ durata 40 minuti la finale di Olivier ...(la Repubblica) Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finale dei Mondiali di calcio 2022 tra Argentina e Francia. Al Lusail Iconic Stadium di Lusail si affronteranno due delle ...