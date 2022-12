LIVE Argentina-Francia 3-2 | Finale Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | doppietta di un fantastico Lionel Messi

(Di domenica 18 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA114? Bruttissimo intervento di Paredes, che falcia Camavinga. Animi che si scaldano. Ovvio cartellino giallo per il centrocampista della Juventus. 113? Chiusura di Varane su Lautaro Martinez. Il difensore francese ha terminato le energie, e lascia spazio a Konatè. 111? Era da qualche minuto che la squadra di Scaloni stava mettendo ripetutamente i brividi alla retroguardia transalpina, sfiorando a più riprese la rete del vantaggio. 109? GOOOOL!!! Ancora l’uomo della provvidenza.si fa trovare pronto sulla ribattuta di Lloris che aveva ancora una volta disinnescato Lautaro Martinez. Esplodono i supporter dell’Albiceleste. 3-2. 108? Lampo di, che ci prova dal vertice basso dell’area di rigore ...

Al Lusail Stadium il match valido per la finale del Mondiale trae Francia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Lusail Stadium va in scena la finale del Mondiale in Qatar trae ...Si riparte da calcio di punzione per l'2022 - 12 - 18 16:17:01 17' Triangolazione, Messi, de Paul, Messi, poi la conclusione di Di Maria a rimorchio: palla alta. 2022 - 12 - 18 16:... Qatar: Argentina-Francia per ora sul 3-2. In corso i tempi supplementari. Segui la diretta streaming - Mondiali di calcio Qatar 2022, la diretta streaming di Argentina-Francia - Mondiali di calcio Qatar 2022, la diretta streaming di Argentina-Francia L’attaccante sostituito al 40' del primo tempo di Argentina-Francia sta facendo discutere. La reazione dei tifosi che stanno seguendo la partita E’ durata 40 minuti la finale di Olivier ...(la Repubblica) Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finale dei Mondiali di calcio 2022 tra Argentina e Francia. Al Lusail Iconic Stadium di Lusail si affronteranno due delle ...