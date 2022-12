LIVE Argentina-Francia 2-2 | Finale Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | match che si deciderà ai supplementari Finale meravigliosa

(Di domenica 18 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE SECONDO TEMPO:2 97? Ammonito anche Acuna, che ferma Coman con un fallo tattico. 96? Che partita amici di OA Sport. Mac Allister trova Messi al limite dell’area. La pulce di accentra, tira con il suo sinistro ma Lloris si oppone magistralmente. Ultima azione, corner. 95?timorosa e sulle gambe in questi frangenti. Mbappè è totalmente scatenato e con Kolo Muani provoca il panico nell’area avversaria. 94? Forcing scatenato della. Numero di Coman, tiro di prima di Rabiot che impegna Martinez. L’estremo difensore argentino para in due tempi. 94? Camavinga recupera palla ed innesca Mbappè. Il fenomeno del PSG si accentra, calcia e guadagna un corner. 93?...

LUSAIL (QATAR) - È il giorno della verità in Qatar, dove Argentina e Francia sono pronte a sfidarsi nella finale della Coppa del Mondo in programma oggi (domenica 18 dicembre, ore 16 italiane) sul prato dell' Iconic Stadium di Lusail . Da una parte la '