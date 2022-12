LIVE Argentina-Francia 2-0 | Finale Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | francesi che continuano a non creare pericoli

(Di domenica 18 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60? Azione favolosa di Di Maria, che manda in tilt Koundè servendo Messi. Il numero 10 argentino calcia a lato. 59? Di Maria premia il taglio di Alvarez, che va al tiro ma non beffa Lloris sul primo palo. 59? Fallo di frustrazione di Mbeppè, che viene graziato dall’arbitro. 57?che ancora non è riuscita aun pericolo vero e proprio nell’area di rigore. C’è bisogno di un episodio. 54? Martinez in uscita sventa una possibile minaccia. Sulla ripartenza Rabiot ferma irregolarmente de Paul, guadagnandosi un’ammonizione. 51? Con caparbietà Mbappè guadagna und’angolo, ma Griezmann lo spedisce docilmente tra i guanti di Martinez. 49? Riconquista palla Romero, Di Maria serve de Paul che tira al volo di destro. Palla che ...

Oggi è il turno di decretare la squadra Campione del Mondo 2022 con la sfida tra l'e la Francia. Di Maria ©LaPresseDopo la clamorosa sconfitta all'esordio contro l'Arabia Saudita, la ...Al Lusail Stadium il match valido per la finale del Mondiale trae Francia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Lusail Stadium va in scena la finale del Mondiale in Qatar trae ... Qatar: Argentina-Francia per ora sul 2-0. E' duello Messi-Mbappé. Segui la diretta streaming - Mondiali di calcio Qatar 2022, la diretta streaming di Argentina-Francia - Mondiali di calcio Qatar 2022, la diretta streaming di Argentina-Francia Francia sotto 2 a 0 dopo il primo tempo contro l'Argentina. Zlatan Ibrahimovic assiste al match e alla sostituzione del compagno ...È l'ultimo atto del Mondiale, è la finalissima tra Argentina e Francia. Messi contro Mbappé ma non solo: novità Di Maria (assente tra i titolari dai gironi) per Scaloni, nel tridente con anche Messi e ...