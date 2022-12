LIVE Argentina-Francia 0-0 | Finale Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | inizia l’attesissima finale

(Di domenica 18 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAD’INIZIO DI15:58 Atmosfera fantastica. Sugli spalti in netta maggioranza i tifosi dell’Albiceleste, ma è sul rettangolo di gioco che si fa la storia. Buon divertimento! 15:57 Tocca alla marsigliese, inno nazionale francese. 15:56 E’ il momento degli inni nazionali. Si comincia con quello argentino. 15:55 Entrano in campo. Tutto pronto al Lusail Iconic Stadium. Che laabbia inizio! 15:51 Arbitro della finalissima il polacco Marciniak. Nel frattempo la Coppa del Mondo fa il suo ingresso in campo. Meno di 10 minuti al fischio d’inizio. 15:47 Centrocampo che sarà la chiave di questo match, con il duello tra gli juventini Paredes e Rabiot che ...

LUSAIL (QATAR) - È il giorno della verità in Qatar, dovee Francia sono pronte a sfidarsi nella finale della Coppa del Mondo in programma oggi (domenica 18 dicembre, ore 16 italiane) sul prato dell' Iconic Stadium di Lusail . Da una parte la ' ...A partire dalle 16e Francia si contenderanno la Coppa del Mondo al Lusail Iconic Stadium. È la sesta finale per i sudamericani (solo la Germania, con 8, ne conta di più), trascinati ad un ... Diretta Argentina-Francia ore 16: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Ultimo atto del Mondiale in Qatar. A partire dalle 16 Argentina e Francia si contenderanno la Coppa del Mondo al Lusail Iconic Stadium. È la sesta finale per i sudamericani (solo la ...Argentina Francia la diretta LIVE della finale dei Mondiali Qatar 2022 in programma oggi, domenica 18 dicembre, alle ore 16. Le info ...