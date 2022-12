L’Ispettore Barnaby 23 su Giallo per festeggiare i 25 anni della serie | trama episodio 18 dicembre

(Di domenica 18 dicembre 2022) Al via23: stasera 18va in onda il primonuova stagionecrime più longevastoriatv britca, che compie 25. Prodotto e trasmesso a partire dal 1997,è tratto dai romanzi inglesigiallista Caroline Graham e racconta le vicende che ruotano attorno al detective, capopolizia nell’immaginaria contea di Midsomer. Per l’occasione in onda, in prima tv assoluta, il primoinedito de23, che poi dà appuntamento al 2023 su ...

... in onda dalle 21.15 su Italia 2 Grey's Anatomy (serie tv), in onda dalle 21.20 su La7D I mille colori dell'amore (film tv), in onda alle 21.20 su Rai Premium(serie tv), in onda ...Enrico Casarini In Gran Bretagna il titolo (tradotto) della serie è "I delitti della contea di Midsomer". In Italia, invece, abbiamo puntato su chi quei delitti risolve: "" . Le cose non cambiano, però. Da 25 anni quello spicchio (fantastico) di campagna inglese è turbato da omicidi cruenti e bizzarri. Ma nella polizia locale c'è sempre un... “L’ispettore Barnaby” compie 25 anni. Intervista a Neil Dudgeon